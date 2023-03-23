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07:17, 23 марта 2023Россия

Медведев назвал Украину частью России

Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Украина является частью России
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ заявил, что Украина является частью России, однако в силу геополитических причин Москва была вынуждена мириться с тем, что страны живут «в разных квартирах». Его слова приводит РИА Новости.

«Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах», — указал политик.

Медведев добавил, что Москва вынуждена считаться с «выдуманными границами» тех территорий, которые были частью Российской империи с исконно русским населением.

Зампред Совбеза добавил, что с некоторыми странами и политическими блоками бессмысленно договариваться, поскольку они понимают только язык силы.

Ранее Медведев заявил, что страны Запада просчитались, отказавшись дать России гарантии безопасности. По его словам, эти государства не верили в решимость начать специальную военную операцию, и сейчас последствия оказываются гораздо сложнее.

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Марина Совина
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