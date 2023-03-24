В России шестилетний ребенок проткнул себе глаз ножницами

В Самаре шестилетняя девочка случайно проткнула себе глаз ножницами

В Самаре шестилетняя девочка случайно проткнула себе глаз ножницами. Об этом сетевому изданию 69.ru рассказала мать ребенка.

Женщина пояснила, что несчастный случай произошел, когда она вместе с дочерью вырезала поделку из картона. Ножницы сорвались с материала и травмировали ребенку глаз.

Девочку госпитализировали, поскольку, по словам ее матери, «глаз практически не видел». Исследования выявили повреждение оптической зоны роговицы, которая отвечает за центральное зрение, и светопреломляющего тела глаза — хрусталика. Врачи настояли на операции, которую вскоре успешно провели сотрудники детского микрохирургического отделения.

Прооперированная девочка чувствует себя хорошо, зрение на травмированном глазу составляет 30 процентов. Летом ребенку предстоит еще одна операция, в ходе которой ей заменят поврежденный хрусталик на искусственный.

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