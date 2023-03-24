Россиянина осудили на 17 лет за домогательства и попытку изнасиловать падчерицу

Под Магаданом мужчину осудили на 17 лет за домогательства и попытку изнасиловать падчерицу

В Магаданской области суд приговорил 35-летнего местного жителя, который домогался 13-летней падчерицы, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следствие и суд установили, что насильственные действия над дочкой гражданской жены отчим совершал с февраля 2020 года по июнь 2022 года в Магадане и Новороссийске, а в сентябре 2020 года попытался ее изнасиловать.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 131 и пункту «б» части 4 статьи 132 («Покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), а также пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней») УК РФ. Мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на 15 лет, а также взыскали с него компенсацию в пользу потерпевшей за моральный вред.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 37-летнего педофила, снимавшего порно с 12-летней приемной дочерью.