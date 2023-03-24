Российского педофила задержали за изготовление порно с приемной дочерью

Российский педофил снимал видеоуроки по совращению детей с 12-летней приемной дочерью

В Санкт-Петербурге задержали 37-летнего педофила, снимавшего порно с 12-летней приемной дочерью. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, силовики обнаружили в скрытой части интернета (Даркнет) видеоуроки по совращению детей. На кадрах мужчина на примере 12-летней школьницы показывал, как нужно домогаться до детей. Контент продавался за криптовалюту. Установить личность педофила или ребенка было непросто — лицо школьницы скрывала маска.

Позже российские сыщики установили геолокацию, откуда велась съемка. Педофила задержали, у него дома обнаружили оборудования для изготовления детского порно и компьютер с программой шифрования.

Следователи возбудили уголовное дело об изготовлении порнографии и насилие над несовершеннолетней. Выясняются обстоятельства удочерения злоумышленником своей жертвы.