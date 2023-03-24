ВСУ вновь обстреляли приграничное российское село

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Плехово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Плехово в Суджанском районе Курской области. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Под огонь ВСУ вновь попало село Плехово Суджанского района. Среди жителей никто не пострадал», — пояснил Старовойт.

По его словам, атака со стороны Украины повредила электроснабжение российского населенного пункта. Сотрудники энергетических служб приступят к ремонту, как только в районе станет безопасно. Кроме того, повреждения получили два домовладения.

В четверг, 23 марта, Плехово уже подвергалось обстрелу ВСУ. Тогда было зафиксировано два прилета. По словам Старовойта, в тот же день противник выпустил восемь минометных снарядов по селу Гордеевка Кореневского района.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).