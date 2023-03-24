Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 24 марта 2023Россия

ВСУ вновь обстреляли приграничное российское село

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Плехово

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Плехово в Суджанском районе Курской области. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Под огонь ВСУ вновь попало село Плехово Суджанского района. Среди жителей никто не пострадал», — пояснил Старовойт.

По его словам, атака со стороны Украины повредила электроснабжение российского населенного пункта. Сотрудники энергетических служб приступят к ремонту, как только в районе станет безопасно. Кроме того, повреждения получили два домовладения.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

В четверг, 23 марта, Плехово уже подвергалось обстрелу ВСУ. Тогда было зафиксировано два прилета. По словам Старовойта, в тот же день противник выпустил восемь минометных снарядов по селу Гордеевка Кореневского района.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В США допустили растущие потери ВСУ
Киану Ривз разбил каскадеру голову на съемках фильма «Джон Уик»
Конюхов показал кадры полета на самом большом в истории России воздушном шаре
В России назвали «хронически больные» банки Европы
Синоптик предупредил москвичей о затяжных дождях
ВСУ вновь обстреляли приграничное российское село
Грузинский боец UFC показал травмированную перед боем с Яном руку
Россияне получили уникальные технологии для контента
Суд отложил слушания по жалобе на приговор покинувшего Россию инвестора Калви
Пьяная россиянка родила сразу после смертельного ДТП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.