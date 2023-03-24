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11:53, 24 марта 2023Россия

Пьяная россиянка родила сразу после смертельного ДТП

Жительница Бурятии родила сразу после ДТП, в котором погиб ее старший сын

Фото: Telegram-канал Babr Mash

Пьяная жительница Бурятии родила сразу после смертельного ДТП, в котором погиб ее старший сын. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Авария произошла на трассе Улан-Удэ — Кижинга. В Honda Insight находились пять человек: 39-летний мужчина, его супруга на 37-й неделе беременности, их дети четырех и восьми лет и друг семьи. Все взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения.

В какой-то момент водитель не справился с управлением, иномарка вылетела с дороги и перевернулась. Виновник ДТП и его товарищ получили легкие ранения, восьмилетний мальчик погиб на месте, а россиянку отвезли в больницу, где она родила.

Сейчас новорожденный в тяжелом состоянии, как и его четырехлетний брат.

Днем ранее, 23 марта, смертельная авария произошла на трассе под Воронежем. Погибли три человека, еще шестеро пострадали.

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Евгения Куликова
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