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08:45, 23 марта 2023Россия

На российской трассе произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Три человека погибли, шестеро пострадали в ДТП с участием автобуса под Воронежем

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Под Воронежем произошло смертельное ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли три человека, еще шестеро пострадали. Об этом со ссылкой на ЕДДС сообщает ТАСС.

Авария случилась рано утром в Калачеевском районе Воронежской области, на 8-м километре российской трассы Калач — Манино.

«Это ДТП с участием легкового автомобиля с автобусом организации "Агроэко", которая перевозила людей на работу. Погибшие — пассажиры и водитель легкового автомобиля ВАЗ», --уточнил собеседник агентства.

В ночь на 20 марта смертельная авария с четырьмя пострадавшими произошла в Федоровском районе Саратовской области на трассе А-298 Ершов — Энгельс, недалеко от поворота на село Плес. Столкнулись грузовой и легковой автомобили.

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Евгения Куликова
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