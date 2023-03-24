Россиянин напал с ножом на мужчину за громкое и долгое чтение стихов в баре

В Магнитогорске мужчина напал с ножом на посетителя бара, потому что тот долго читал стихи

В Челябинской области следователи предъявили обвинения местному жителю за нападение на мужчину. Об этом в пятницу, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 22 марта в баре Магнитогорска посетитель долго и громко читал стихи. Это разозлило фигуранта, тогда он начал конфликтовать с поэтом. Обвиняемый достал нож и нанес несколько ударов, а затем сбежал.

Вскоре россиянина задержали сотрудники Росгвардии. В настоящий момент жертва находится в больнице. По факту произошедшего возбуждено дело о покушении на убийство. Решается вопрос об аресте нападавшего.

Ранее стало известно, что в Дагестане 56-летняя мать вонзила нож в пах 19-летней дочери за частые ссоры с мужем.

