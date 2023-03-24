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12:34, 24 марта 2023Россия

Куриный позвонок застрял в бронхе россиянина

В Московской области врачи извлекли куриный позвонок из бронха местного жителя

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В городе Воскресенске Московской области врачи извлекли куриный позвонок из бронха местного жителя. Изначально мужчина поступил в больницу с диагностированной пневмонией, сообщает подмосковный Минздрав на своем сайте.

Инородное тело в дыхательных путях россиянина обнаружили при проведении КТ-исследования. Пациент вспомнил, что около месяца назад он подавился костью. Однако, по словам мужчины, он не придал этому значения.

Застрявший в бронхе позвонок вызвал воспаление, которое и приняли за пневмонию. За прошедшее до извлечения время куриная кость впилась в мягкие ткани, вследствие чего просвет бронха уменьшился. «И извлечь куриный позвонок сразу не получилось», — отметил врач-эндоскопист Воскресенской больницы Сергей Фролов.

Ранее в Ростовской области врачи извлекли иголку из легкого 11-летнего мальчика. Ребенок случайно вдохнул ее и никому не сказал об этом. С иглой в легком он прожил два года.

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Алан Босиков
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