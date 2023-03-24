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16:53, 24 марта 2023Россия

Второй неизвестный снаряд нашли в московском жилом доме

«360»: второй неизвестный снаряд нашли в подъезде одного из домов в Москве

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Второй неизвестный снаряд нашли в подъезде одного из домов в Москве. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет «360» в Telegram-канале.

По словам очевидцев, похожий на мину предмет находится между этажами здания по адресу Можайское шоссе, дом 38, корпус 3.

Ранее 24 марта SHOT сообщил, что неизвестный снаряд обнаружили у ТЭЦ-20 в Москве. Тепловая электростанция расположена на юго-западе города: улица Вавилова, дом 13, строение 7.

Предмет может являться миной. Уточняется, что его нашли в 50 метрах от проходной у забора теплоэлектроцентрали. Территорию оцепили, на место должны прибыть саперы.

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Евгения Куликова
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