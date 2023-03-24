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16:32, 24 марта 2023Россия

У ТЭЦ в Москве нашли неизвестный снаряд

SHOT: неизвестный снаряд найден у ТЭЦ-20 в Москве, территория оцеплена

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве у ТЭЦ-20 обнаружили неизвестный снаряд. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, снаряд, предположительно, может являться миной. Объект нашли в 50 метрах от проходной у забора теплоэлектроцентрали по адресу улица Вавилова, 13.

Уточняется, что на данный момент территорию оцепили, на место инцидента должны прибыть саперы.

Ранее беспилотники попытались четыре раза за два дня атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Из-за частых нападений на территории нефтепровода выставили военный дозор. В результате атак пострадавших и разрушений нет.

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Никита Абрамов
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