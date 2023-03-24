Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:54, 24 марта 2023Россия

Возле ТЭЦ-20 в Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Найденный возле ТЭЦ в Москве снаряд времен Великой Отечественной готовят к утилизации
Начало событий в новости У ТЭЦ в Москве нашли неизвестный снаряд

Кадр: телеграм-канал «SHOT»

Найденный возле ТЭЦ-20 в Москве снаряд оказался боеприпасом времен Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Уточняется, что возле проходной предприятия на улице Вавилова была найдена мина. Экстренные службы ожидают прибытия специалистов, которые увезут ее на утилизацию.

Ранее 24 марта сообщалось, что у ТЭЦ-20 обнаружили неизвестный снаряд. Объект нашли в 50 метрах от проходной у забора теплоэлектроцентрали.

Кроме того, еще один неизвестный снаряд в пятницу нашли в подъезде одного из домов в Москве. Похожий на мину предмет находится между этажами здания на Можайском шоссе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Норвежскому поставщику оружия перестало хватать энергии из-за TikTok
Ученые пообещали полярное сияние в небе над Москвой
Минспорта Украины прокомментировало возвращение россиян на турниры
Злодейка из «Женщины-Халка» сравнила свою сексуальную жизнь с «Голодными играми»
Россиянка плюнула в Вечный огонь и попала под следствие
Возле ТЭЦ-20 в Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Польские шахтеры принесли гроб с портретом Греты Тунберг к зданию ЕС
Бывшего сотрудника МВД осудили на семь лет за пьяное смертельное ДТП
Певица Alyona Poli рассказала о трудностях своей творческой карьеры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.