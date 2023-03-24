Возле ТЭЦ-20 в Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Найденный возле ТЭЦ в Москве снаряд времен Великой Отечественной готовят к утилизации

Начало событий в новости У ТЭЦ в Москве нашли неизвестный снаряд

Найденный возле ТЭЦ-20 в Москве снаряд оказался боеприпасом времен Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Уточняется, что возле проходной предприятия на улице Вавилова была найдена мина. Экстренные службы ожидают прибытия специалистов, которые увезут ее на утилизацию.

Ранее 24 марта сообщалось, что у ТЭЦ-20 обнаружили неизвестный снаряд. Объект нашли в 50 метрах от проходной у забора теплоэлектроцентрали.

Кроме того, еще один неизвестный снаряд в пятницу нашли в подъезде одного из домов в Москве. Похожий на мину предмет находится между этажами здания на Можайском шоссе.