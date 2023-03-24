Директор МХАТ объяснил проблемы с билетами по «Пушкинской карте»

Директор МХАТ Кехман объяснил проблемы с билетами по «Пушкинской карте»

Директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман в беседе с РБК объяснил скандал, который произошел в театре 23 марта — на спектакль не пустили 75 человек из-за проверки билетов, купленных по «Пушкинским картам».

Кехман рассказал, что по «Пушкинской карте» пытались пройти люди, у которых такой карты нет, а также те, чьи билеты были куплены на подставных лиц.

«Перекупщики перекупают сначала у детей [«Пушкинские карты»] за копейки, а потом продают… Например, у нас билет стоит 5 тысяч, они продают за 2,5 тысячи, вводя людей в заблуждение», — заявил директор МХАТ. Кехман рассказал, что обсудил проблему с Минцифры.

После министерство в своем Telegram-канале опубликовало предупреждение о риске покупки поддельных билетов в театр и кино.

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что мошенники с помощью «Пушкинских карт» смогли присвоить 100 миллионов рублей.