Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:36, 24 марта 2023Культура

Директор МХАТ объяснил проблемы с билетами по «Пушкинской карте»

Директор МХАТ Кехман объяснил проблемы с билетами по «Пушкинской карте»
Владимир Кехман

Владимир Кехман. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман в беседе с РБК объяснил скандал, который произошел в театре 23 марта — на спектакль не пустили 75 человек из-за проверки билетов, купленных по «Пушкинским картам».

Кехман рассказал, что по «Пушкинской карте» пытались пройти люди, у которых такой карты нет, а также те, чьи билеты были куплены на подставных лиц.

«Перекупщики перекупают сначала у детей [«Пушкинские карты»] за копейки, а потом продают… Например, у нас билет стоит 5 тысяч, они продают за 2,5 тысячи, вводя людей в заблуждение», — заявил директор МХАТ. Кехман рассказал, что обсудил проблему с Минцифры.

После министерство в своем Telegram-канале опубликовало предупреждение о риске покупки поддельных билетов в театр и кино.

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что мошенники с помощью «Пушкинских карт» смогли присвоить 100 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Северные страны подписали документ о сотрудничестве в области воздушной обороны
«Видишь, что пассажир прячется? Ты к нему с билетом не приставай»
Минздрав прокомментировал данные о числе внезапных смертей у мужчин в России
США и Канада заявили о намерении «эффективно конкурировать» с Китаем
Кадырова наградили медалью за правозащиту
Вучич обвинил НАТО в убийстве сербов в 1999 году
Директор МХАТ объяснил проблемы с билетами по «Пушкинской карте»
Румынского сенатора внесли в базу «Миротворца»
Байден перепутал Канаду с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.