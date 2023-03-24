Россиянин заблудился в пургу, позвонил спасателям, но замерз насмерть
На Чукотке нашли тело замерзшего насмерть мужчины, заблудившегося во время пурги. Об этом сообщает портал «ИА Чукотка».
По данным издания, россиянин пропал еще 21 марта — он попал в метель и не смог найти обратную дорогу. Он дозвонился до спасателей и сообщил свое примерное местоположение — район Анадырского лимана у городского морского порта.
Спасатели и полиция начали поиски и даже использовали беспилотники, однако спасти мужчину не смогли. 24 марта пропавшего нашли замерзшим насмерть и уже занесенным снегом.
Аналогичный инцидент произошел 9 марта в Алтайском крае. Там 16-летний школьник замерз насмерть после вечеринки одного из друзей, где подростки распивали спиртные напитки и играли в бильярд. Россиянин был пьян и сказал приятелям, что не нуждается в сопровождении до дома.