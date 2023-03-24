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07:40, 24 марта 2023Россия

Россиянин заблудился в пургу, позвонил спасателям, но замерз насмерть

На Чукотке нашли тело замерзшего насмерть мужчины, заблудившегося во время пурги

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На Чукотке нашли тело замерзшего насмерть мужчины, заблудившегося во время пурги. Об этом сообщает портал «ИА Чукотка».

По данным издания, россиянин пропал еще 21 марта — он попал в метель и не смог найти обратную дорогу. Он дозвонился до спасателей и сообщил свое примерное местоположение — район Анадырского лимана у городского морского порта.

Спасатели и полиция начали поиски и даже использовали беспилотники, однако спасти мужчину не смогли. 24 марта пропавшего нашли замерзшим насмерть и уже занесенным снегом.

Аналогичный инцидент произошел 9 марта в Алтайском крае. Там 16-летний школьник замерз насмерть после вечеринки одного из друзей, где подростки распивали спиртные напитки и играли в бильярд. Россиянин был пьян и сказал приятелям, что не нуждается в сопровождении до дома.

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Марк Леонов
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