Россиянин заблудился в пургу, позвонил спасателям, но замерз насмерть

На Чукотке нашли тело замерзшего насмерть мужчины, заблудившегося во время пурги

На Чукотке нашли тело замерзшего насмерть мужчины, заблудившегося во время пурги. Об этом сообщает портал «ИА Чукотка».

По данным издания, россиянин пропал еще 21 марта — он попал в метель и не смог найти обратную дорогу. Он дозвонился до спасателей и сообщил свое примерное местоположение — район Анадырского лимана у городского морского порта.

Спасатели и полиция начали поиски и даже использовали беспилотники, однако спасти мужчину не смогли. 24 марта пропавшего нашли замерзшим насмерть и уже занесенным снегом.

Аналогичный инцидент произошел 9 марта в Алтайском крае. Там 16-летний школьник замерз насмерть после вечеринки одного из друзей, где подростки распивали спиртные напитки и играли в бильярд. Россиянин был пьян и сказал приятелям, что не нуждается в сопровождении до дома.