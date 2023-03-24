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13:14, 24 марта 2023Ценности

Россиянам раскрыли способ похудеть без тренировок

Нутрициолог Оксана Ковылкина: для похудения необходимо создать дефицит калорий

Фото: j.chizhe / Shutterstock / Fotodom

Нутрициолог Оксана Ковылкина раскрыла россиянам способ похудеть без тренировок. Ее комментарий публикует РИАМО.

По словам специалистки, для комфортного и безопасного решения данной проблемы необходимо создать умеренный дефицит калорий. При этом она отметила, что не следует придерживаться специальных диет — употребляемая еда должна быть вкусной, разнообразной и сбалансированной.

В то же время эксперт указала, что занятия спортом без налаживания режима питания не помогут снизить массу тела, поскольку после них часто возникает повышенный аппетит, который приводит к перееданию.

«После тренировки, как правило, мы устаем, и бытовая, обыденная активность снижается, организм начинает таким образом экономить энергию — и опять дефицита [калорий] нет. Более того, если постоянно выполнять одни и те же упражнения, организм просто адаптируется и с каждой тренировкой затраты энергии будут уменьшаться», — добавила Ковылкина.

Ранее в марте фитнес-тренер, нутрициолог и консультант по коррекции пищевого поведения Мария Резникова назвала три неочевидных продукта питания, которые приводят к появлению лишнего веса. В список продуктов, которые вредят фигуре, эксперт внесла халву или урбеч.

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Алина Гостева
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