Стало известно о возможной роли Дауни-младшего в ремейке фильма Хичкока

Variety: Роберт Дауни-младший может сыграть главную роль в ремейке фильма Хичкока

Компания Paramount Pictures приобрела права на ремейк классического психологического триллера американского режиссера Альфреда Хичкока 1958 года «Головокружение». Главную роль в нем может сыграть актер Роберт Дауни-младший. Об этом стало известно Variety.

Артист и его жена Сьюзан Дауни также выступят продюссерами фильма. Сценаристом картины станет один из создателей сериала «Острые козырьки» Стивен Найт, который также работает над написанием сценария для новых «Звездных войн».

Культовый триллер рассказывает о бывшем полицейском, роль которого в оригинале исполнил актер Джеймс Стюарт. Герой был вынужден уйти в отставку после служебной травмы — у него появился панический страх высоты. «Головокружение» не имело оглушительного успеха, когда картина была впервые показана в кинотеатрах, а мнения критиков разделились, однако к 1980-м годам фильм начал получать признание как шедевр.

Альфред Хичкок известен своими лентами в жанре триллера. Среди наиболее знаковых его картин — «Психо», «Головокружение», «39 ступеней» и «На север через северо-запад».