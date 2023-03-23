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12:31, 23 марта 2023Культура

Создатель «Острых козырьков» напишет сценарий для «Звездных войн»

Variety: создатель «Острых козырьков» Стивен Найт напишет сценарий для «Звездных войн»
Стивен Найт

Стивен Найт. Фото: ImagePressAgency / Face to face / Globallookpress.com

Британский кинематографист, один из создателей сериала «Острые козырьки», Стивен Найт напишет сценарий для новых «Звездных войн». Об этом сообщает Variety.

Решение было принято на фоне ухода из проекта сценаристов Деймона Линделофа и Джастина Бритт-Гибсона. Режиссером фильма назначена Шармин Обаид-Чиной («Мисс Марвел»). Ожидается, что дополнительная информация о картине, включая возможное название, будет объявлена ​​на Star Wars Celebration (собрание фанатов, посвященное франшизе «Звездных войн» — прим. Ленты.ру) в Лондоне, Великобритания, в апреле.

В 2018 году жюри Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявило «Острые козырьки» лучшим британским сериалом года.

«Острые козырьки» рассказывают о войнах преступных кланов Бирмингема в 1920-х годах. Сериал был создан в 2013 году и насчитывает шесть сезонов.

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Варвара Кошечкина
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