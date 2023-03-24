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13:07, 24 марта 2023Россия

Водителям назвали условие замены зимней резины на летнюю

Вильфанд призвал подождать с заменой зимней резины на летнюю

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Условием замены зимней резины на летнюю является температура выше плюс 5 градусов. При температурах ниже резина теряет свои свойства эластичности, ухудшается сцепление, что может привести к опасным последствиям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока резину менять рано. Летняя резина подходит только для температуры выше плюс 5 градусов, если температура ниже, то теряются свойства эластичности, резина деревенеет, ухудшается сцепление с дорожным покрытием, удлиняется тормозной путь», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что сейчас в Москве и области и дневные, и ночные температуры положительные, но уже в последних числах марта ожидается понижение температуры в сравнении с нынешним фоном и возвращение к многолетним значениям.

«Ночью температуры будут отрицательными, днем — положительными. Соответственно, менять резину сейчас совершенно нецелесообразно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Вильфанд назвал сроки прихода весны в Московский регион. По его мнению, подобная погода наступит не раньше середины апреля.

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Наталия Белова
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