Водителям назвали условие замены зимней резины на летнюю

Вильфанд призвал подождать с заменой зимней резины на летнюю

Условием замены зимней резины на летнюю является температура выше плюс 5 градусов. При температурах ниже резина теряет свои свойства эластичности, ухудшается сцепление, что может привести к опасным последствиям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока резину менять рано. Летняя резина подходит только для температуры выше плюс 5 градусов, если температура ниже, то теряются свойства эластичности, резина деревенеет, ухудшается сцепление с дорожным покрытием, удлиняется тормозной путь», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что сейчас в Москве и области и дневные, и ночные температуры положительные, но уже в последних числах марта ожидается понижение температуры в сравнении с нынешним фоном и возвращение к многолетним значениям.

«Ночью температуры будут отрицательными, днем — положительными. Соответственно, менять резину сейчас совершенно нецелесообразно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Вильфанд назвал сроки прихода весны в Московский регион. По его мнению, подобная погода наступит не раньше середины апреля.

