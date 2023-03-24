Известный комик рассказал о разногласиях в популярном шоу на ТНТ

Комик Смирнов раскрыл, что у него были разногласия с коллегой Ивановым в «Убойной лиге»

Российский комик Алексей Смирнов, также известный как Смирняга, рассказал о разногласиях с коллегой Антоном Ивановым, известным под псевдонимом Бандерас, с которым они выступали в популярном шоу «Убойная лига» на ТНТ. Недопонимания с партнером по дуэту он раскрыл в проекте «Надкаст» на YouTube.

По словам Смирнова, во время участия в «Убойной лиге» с Ивановым у него была привычка готовиться к съемкам в последний момент. «Как мы бесили редакторов и так далее. Представь, у человека там пул из 12 передач, и одни из людей, на которых рассчитывают, такие: "Да мы пришлем попозже"», — заявил юморист. Такое отношение к съемкам очень сердило и Иванова, добавил он.

«Убойная лига» транслировалась на ТНТ с 2007 по 2010 год. В проекте комики демонстрировали юмористические номера и импровизировали, состязаясь за денежный приз. Алексей Смирнов и Антон Иванов выступали в нем дуэтом «Быдло». Они более 40 раз снимались в выпусках программы. Их дуэт считается одними из самых успешных на проекте, так как в сумме они выиграли более двух с половиной миллионов рублей.

Ранее Смирнов рассказал о сложностях участия в юмористическом шоу «Смех без правил» на ТНТ. Он признался, что в период работы над проектом плохо питался и сильно уставал.