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Российский комик рассказал о сложностях работы ведущим популярного шоу на ТНТ

Комик Смирнов признался, что при работе над шоу «Смех без правил» на ТНТ сильно уставал

Фото: @alesha_smirnov

Популярный российский комик и сценарист Алексей Смирнов рассказал о сложностях работы в юмористическом проекте «Смех без правил» на телеканале ТНТ. В шоу «Я себя знаю!» на YouTube он признался, что во время съемок сильно уставал и мало ел.

По словам Смирнова, команда проекта снимала по четыре передачи в день. «Мы до того уставали, что в какой-то момент сказали с Бандерасом (комиком Антоном Ивановымприм. "Ленты.ру"): "Все, стоп. Дайте нам поспать"», — вспомнил юморист. Комик добавил, что они с Ивановым тогда легли спать на пол, будучи в гриме.

Смирнов также заявил, что из-за усталости от работы над программой нерегулярно питался. «В итоге было очень жестко», — описал юморист съемки «Смеха без правил». Мусагалиев согласился с собеседником, отметив, что быть ведущим действительно тяжело.

Ранее Смирнов объяснил причину, по которой ушел из Comedy Club. Юморист признался, что решил покинуть проект ради работы над сериалом «Внутри Лапенко».

Маргарита Щигарева
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