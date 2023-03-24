Зафиксирована новая протяженность самой длинной в России пещеры

Протяженность самой длинной в России Ботовской пещеры увеличилась почти на километр

Ученые зафиксировали новую протяженность самой длинной в России пещеры — Ботовской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя секции спелеологии Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества Александра Осинцева.

Ботовская пещера находится в Жигаловском районе Иркутской области, в 90 километрах от поселка Жигалово. Последние данные по измерению системы подземных полостей, полученные в 2019 году, сообщали о протяженности 69,5 километра. Теперь спелеологам удалось продвинуться еще дальше, а новые замеры говорят об увеличении известной длины пещеры почти на километр.

«Мы вернулись из 40-й экспедиции оттуда, и длина Ботовской [пещеры] на сегодняшний момент стала 70 километров 414 метров», — поделился специалист.

Открытие Ботовской пещеры для науки произошло в 1946 году — с тех пор там начались первые исследования. В 1984 году группа Иркутской городской секции спелеологов составила карту пещеры, которая сообщала о длине ходов в 1700 метров. В начале 1990-х годов другая команда ученых с помощью топографической съемки увеличила протяженность пещеры до 4500 метров. Серия экспедиций 1991-1992 годов позволила задокументировать еще более десяти километров пещерных ходов: длина Ботовской пещеры составила 16000 метров, что сделало ее одной из длиннейших на территории России.