Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 24 марта 2023Россия

В Кремле назвали обоснованным зачитывание Медведевым телеграммы Сталина

Песков заявил об обоснованности обращения Медведева к опыту Сталина в годы войны

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Зачитывание зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым телеграммы Иосифа Сталина является обоснованным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Медведев в рамках заседания Военно-промышленной комиссии зачитал директорам заводов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) телеграмму Иосифа Сталина. Как подчеркнул зампред Совбеза, письмо показывает, как оценивалась работа ОПК во время Великой Отечественной войны.

Данную телеграмму Сталин в 1941 году направил из Москвы в Свердловск директору «Уралмашзавода» Борису Музрукову. В послании речь шла о необходимости соблюдать сроки и объемы выполнения заказов по поставкам корпусов для тяжелых танков серии КВ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о патрулировании у «Северных потоков» за четыре дня до взрыва
Премьер Грузии рассказал о попытках «украинизировать» страну
ФСБ забрала с рабочего места таможенника со взяткой в 300 тысяч рублей
У пожилых людей с депрессией зафиксировали ускоренное старение
Глава ОКР прокомментировал восстановление членства ВФЛА в World Athletics
Роспотребнадзор оценил вероятность угрозы эпидемии сибирской язвы
В России ответили на заявление США о готовности к переговорам по Украине
В Молдавии обвинили власти страны в подготовке провокации рядом с Приднестровьем
В Кремле назвали обоснованным зачитывание Медведевым телеграммы Сталина
По базе США в Сирии нанесли ракетный удар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.