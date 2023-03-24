В Кремле назвали обоснованным зачитывание Медведевым телеграммы Сталина

Песков заявил об обоснованности обращения Медведева к опыту Сталина в годы войны

Зачитывание зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым телеграммы Иосифа Сталина является обоснованным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Медведев в рамках заседания Военно-промышленной комиссии зачитал директорам заводов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) телеграмму Иосифа Сталина. Как подчеркнул зампред Совбеза, письмо показывает, как оценивалась работа ОПК во время Великой Отечественной войны.

Данную телеграмму Сталин в 1941 году направил из Москвы в Свердловск директору «Уралмашзавода» Борису Музрукову. В послании речь шла о необходимости соблюдать сроки и объемы выполнения заказов по поставкам корпусов для тяжелых танков серии КВ.