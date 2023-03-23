Зампред Совбеза России Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в рамках заседания Военно-промышленной комиссии зачитал директорам заводов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) телеграмму Иосифа Сталина. Видео политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Медведев, письмо показывает, как оценивалась работа ОПК во время Великой Отечественной войны. В телеграмме, датированной 17 сентября 1941 года, Сталин обращается к руководству Челябинского тракторного завода и объясняет последствия срыва сроков по выпуску военной продукции.

«Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», — процитировал Медведев Сталина.

Ранее Медведев рассказал, что недавно прочитал телеграммы Верховного главнокомандующего СССР и хотел бы поделиться их содержанием с директорами заводов ОПК. По мнению зампреда Совбеза, это должно взбодрить глав предприятий оборонного комплекса.

18 января президент России Владимир Путин заявил о растущих потребностях России в боевой технике. Во время посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге глава государства подчеркнул, что продукция концерна «востребована и на мировых рынках вооружения, но сейчас она нужна прежде всего российской армии».