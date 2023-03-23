Зампред Совбеза Медведев захотел взбодрить директоров заводов ОПК телеграммами Сталина

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев захотел взбодрить директоров заводов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) телеграммами Сталина. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов и пользователей социальных сетей. Видео с ответами на вопросы он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса. (...) Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о растущих потребностях России в боевой технике.

В конце декабря 2022 года на совещании с главами предприятий ОПК Путин потребовал в короткие сроки обеспечить Вооруженные силы (ВС) страны необходимым вооружением. По его словам, обеспечение передовых частей вооружением, техникой и боеприпасами — это ключевая задача ОПК.

