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11:40, 24 марта 2023Экономика

Назван лимит на оплату стикером без пин-кода

НСПК установила лимит на оплату стикером без пин-кода на уровне 3 тысяч рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит на оплату товаров и услуг стикером без пин-кода на уровне 3 тысяч рублей, как и в случае с обычной бесконтактной картой «Мир». Предельную сумму назвали РИА Новости в пресс-службе клирингового центра.

Там заявили, что платежный стикер является одним из «форм-факторов» бесконтактной карты «Мир», и платежи через него защищены в соответствии со всеми стандартами безопасности. Если владелец потеряет стикер, ему нужно будет обезопасить себя от потери средств тем же способом, что и в случае с обычной пластиковой картой — быстро заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в поддержку.

Стикер имеет встроенный NFC-чип для бесконтактной оплаты. Его можно наклеить на смартфон или чехол, чтобы быстро оплачивать покупки. Платежные стикеры уже выпустили ряд банков, в том числе «Тинькофф», Сбер и Альфа-банк. Они приобрели актуальность после отключения в России сервиса Apple Pay.

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Софья Ермакова
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