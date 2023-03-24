Назван лимит на оплату стикером без пин-кода

НСПК установила лимит на оплату стикером без пин-кода на уровне 3 тысяч рублей

Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит на оплату товаров и услуг стикером без пин-кода на уровне 3 тысяч рублей, как и в случае с обычной бесконтактной картой «Мир». Предельную сумму назвали РИА Новости в пресс-службе клирингового центра.

Там заявили, что платежный стикер является одним из «форм-факторов» бесконтактной карты «Мир», и платежи через него защищены в соответствии со всеми стандартами безопасности. Если владелец потеряет стикер, ему нужно будет обезопасить себя от потери средств тем же способом, что и в случае с обычной пластиковой картой — быстро заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в поддержку.

Стикер имеет встроенный NFC-чип для бесконтактной оплаты. Его можно наклеить на смартфон или чехол, чтобы быстро оплачивать покупки. Платежные стикеры уже выпустили ряд банков, в том числе «Тинькофф», Сбер и Альфа-банк. Они приобрели актуальность после отключения в России сервиса Apple Pay.