В посольстве России обвинили США в превращении права на свободу слова в пародию

Посольство РФ: США сделали из права на свободу слова пародию, препятствуя российским СМИ

Создавая препятствия российским СМИ, которые действуют на территории США, Вашингтон превратил право на свободу слова в пародию. Такое мнение выразил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко, передает издание «Газета.ру».

Дипломат указал, что Пентагон запросил дополнительное финансирование для борьбы с российскими СМИ. «Видим в этом подготовку к "Саммиту за демократию", на котором заявлена одна из ключевых тем — обеспечение свободы прессы», — отметил он.

Однако, по словам Гиренко, несмотря на предпринимаемые Вашингтоном меры, аудитория российских СМИ в Соединенных Штатах расширяется. При этом, добавил он, местная пресса столкнулась с рядом проблем, в частности, с потерей профессиональной этики.

В декабре прошлого года стало известно о решении Конгресса США выделить 884,7 миллиона долларов Агентству по глобальным медиа (USAGM). Уточняется, что эти средства будут направлены в том числе и на борьбу с российскими СМИ в странах Восточной Европы.