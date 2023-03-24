Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:07, 24 марта 2023Россия

В посольстве России обвинили США в превращении права на свободу слова в пародию

Посольство РФ: США сделали из права на свободу слова пародию, препятствуя российским СМИ

Фото: Brian Snyder / Reuters

Создавая препятствия российским СМИ, которые действуют на территории США, Вашингтон превратил право на свободу слова в пародию. Такое мнение выразил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко, передает издание «Газета.ру».

Дипломат указал, что Пентагон запросил дополнительное финансирование для борьбы с российскими СМИ. «Видим в этом подготовку к "Саммиту за демократию", на котором заявлена одна из ключевых тем — обеспечение свободы прессы», — отметил он.

Однако, по словам Гиренко, несмотря на предпринимаемые Вашингтоном меры, аудитория российских СМИ в Соединенных Штатах расширяется. При этом, добавил он, местная пресса столкнулась с рядом проблем, в частности, с потерей профессиональной этики.

В декабре прошлого года стало известно о решении Конгресса США выделить 884,7 миллиона долларов Агентству по глобальным медиа (USAGM). Уточняется, что эти средства будут направлены в том числе и на борьбу с российскими СМИ в странах Восточной Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъеме объекта у трубы
Пожарный проплыл 40 метров в ледяной воде ради спасения ребенка
Актриса Бри Ларсон снялась для Harper’s Bazaar в просвечивающем грудь топе
В МИД ответили на вопрос о возможном выходе России из ОБСЕ
Историк моды перечислил главные правила составления базового гардероба
Кандидат в президенты Турции пообещал вывести страну из НАТО
Стало известно о проверке США швейцарских банков на предмет помощи россиянам
Байден и Трюдо обсудят оказание помощи Украине
Стало известно о переходе австралийского нациста к ВСУ для борьбы с Россией
В посольстве России обвинили США в превращении права на свободу слова в пародию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.