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15:21, 20 декабря 2022Мир

Конгресс США выделит часть из 884 миллионов долларов на борьбу с российскими СМИ

Конгресс США выделит часть из 884 миллионов долларов на борьбу с российскими СМИ в Европе

Фото: Jose Luis Magana / AP

Конгресс США в рамках бюджетного планирования на 2023 финансовый год выделит 884,7 миллиона долларов Агентству по глобальным медиа (USAGM) в том числе и на борьбу с российскими СМИ в странах Восточной Европы. Об этом сообщается в заявлении на сайте комитета сената Конгресса США по бюджетным ассигнованиям.

«Эти средства укрепят миссию USAGM по информированию, вовлечению и объединение аудитории по всему миру в поддержку свободы и демократии, в том числе новые инструменты, чтобы не дать России обойти запреты вещания на Восточную Европу», — говорится в заявлении комитета. Отмечается, что сумма дотаций будет на 24,7 миллиона больше, чем в предыдущем финансовом году.

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Власти США также захотели выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал страны.

Кроме того, проект федерального бюджета США на 2023 год исключает финансирование полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (признан в России террористической организацией).

Конгресс США в понедельник 20 декабря внес законопроект о финансировании деятельности правительства Соединенных Штатов на сумму 1,7 триллиона долларов, из которых 44,9 миллиарда предполагается выделить Киеву и союзникам Вашингтона по НАТО.

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Глеб Бажуткин
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