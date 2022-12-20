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13:56, 20 декабря 2022Мир

США захотели выделить миллиарды долларов на ядерный арсенал

США захотели выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал в 2023 году

Фото: J. David Ake / AP

Власти США захотели выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал страны. Об этом сообщается в проекте американского бюджета на 2023 год, передает РИА Новости.

Согласно документу, на программы ядерной безопасности планируют выделить 22,1 миллиарда долларов. Около 17,1 миллиарда из них будет направлено на ядерный арсенал, 2,5 миллиарда — на вопросы ядерного нераспространения, 2,1 миллиарда — на военно-морские реакторы.

Проект бюджета на следующий год должны утвердить две палаты Конгресса США. После этого его подпишет американский президент Джо Байден.

Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон не видит, чтобы Россия готовилась применить ядерное оружие. Она подчеркнула, что США продолжат пристально следить за происходящим в этой сфере и сигнализировать Москве о последствиях в случае ядерной атаки.

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Виктория Кондратьева
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