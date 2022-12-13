В США оценили возможность применения Россией ядерного оружия

Американский постпред Смит: США не видят признаков подготовки России к ядерному удару

Соединенные Штаты не видят, чтобы Россия готовилась применить ядерное оружие. Так подобную возможность оценила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает РИА Новости.

«Мы не видим признаков того, что Россия предпринимает шаги, которые бы указывали на то, что они на самом деле готовятся в том или ином виде задействовать свой ядерный арсенал», — заявила постпред, выступая в вашингтонском экспертном центре CSIS.

При этом Смит пообещала, что Вашингтон продолжит пристально следить за происходящим в этой сфере и сигнализировать Москве, что в случае применения ядерного оружия ее ждут «беспрецедентные последствия».

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что стране не нужен ядерный удар по территории Украины. Глава государства отметил, что в таком решении нет ни военного, ни политического смысла.

7 декабря Путин отметил, что Москва осознает всю ответственность, которая связана с обладанием таким видом оружия. Президент заверил, что Россия не намерена «размахивать им».