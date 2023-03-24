Украине предрекли нехватку техники

Newsweek: Украине не хватит техники, чтобы идти в наступление из-за темпов поставок Запада

Украина способна остаться без необходимого количества вооружения, чтобы идти в наступление, из-за медленных темпов поставок техники со стороны государств Запада. Такой исход событий предрек обозреватель Newsweek Майкл Васюра со ссылкой на экспертов.

Уточняется, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) для атаки нужны дополнительные партии вооружения, которые требуется отправить в более короткие сроки. Как отмечается, поставленные ранее пакеты военной помощи шли с довольно большими временными промежутками. По этой причине украинская сторона будет вынуждена смириться с плохой насыщенностью фронта вооружением и боеприпасами, добавил Васюра.

Джордж Баррос из института изучения войны подчеркнул, что Запад держит Украину «на голодной диете помощи». Как он утверждает, есть огромное несоответствие между оперативными потребностями ВСУ на фронте и тем, какую технику украинские военные реально получают от западных партнеров.