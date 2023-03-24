Назван город с самым быстрым ростом цен на новостройки

«Этажи»: быстрее всего цены на новостройки растут в Воронеже

Первое место в рейтинге российских городов с самым быстрым ростом средней цены квадратного метра жилья в новостройках занял Воронеж. Города, где с начала 2023 года стремительнее всего подорожали новые квартиры, назвали РБК аналитики компании «Этажи».

По предварительным итогам, в марте средняя цена «квадрата» первичного жилья в Воронеже составила 95,7 тысячи рублей — это на 4,97 процента больше, чем в январе. Второе место по темпу роста цен заняла Москва, в которой метр подорожал на 1,33 процента, до 251,3 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул Новосибирск с ростом на 1,26 процента, до 101 тысячи рублей.

Четвертое место досталось Санкт-Петербургу (плюс 0,85 процента, до 169,2 тысячи рублей), а пятое — Екатеринбургу (плюс 0,64 процента, до 107,9 тысячи рублей). В среднем по России «квадрат» за первые месяцы 2023-го подорожал на 0,68 процента, до 102 тысяч рублей.

«Динамика средних цен на первичном рынке в большинстве крупных городов России колеблется в околонулевой зоне. Причины — в конкуренции с вторичным рынком, где сейчас большие дисконты, а также с сегментом ИЖС, где доступны льготные ипотечные программы», — рассказал директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев. Он подчеркнул, что при этом обвала цен не наблюдается, так как у большинства застройщиков накоплен хороший запас прочности на фоне ажиотажного спроса последних лет.

Ранее россиянам назвали города, где с начала года сильнее всего подорожала «вторичка». Лидером оказалась Пермь — здесь цена квадратного метра с января по март выросла на 3,61 процента, до 93,4 тысячи рублей.