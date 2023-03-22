Названы города России с наибольшим ростом цен на «вторичку»

«Этажи»: сильнее всего с начала года цены на «вторичку» выросли в Перми

С начала 2023 года среди городов-миллионников России стоимость жилья на вторичном рынке сильнее всего выросла в Перми. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков риелторской компании «Этажи» сообщает РБК.

По данным экспертов, в Перми за период с января по март текущего года цена за квадратный метр «вторички» увеличилась на 3,61 процента, до 93,4 тысячи рублей. Вторым городом в списке локаций с наибольшим ростом цен на готовые квартиры специалисты назвали Нижний Новгород с положительной динамикой в 2,99 процента, до 113,5 тысячи рублей за «квадрат». Замкнул тройку Челябинск, где стоимость вторичной недвижимости с начала года повысилась на 2,76 процента, до 64,5 тысячи рублей за квадратный метр.

В первую пятерку также попали Екатеринбург (плюс 2,49 процента, до 98,9 тысячи рублей за «квадрат») и Красноярск (плюс 2,05 процента, до 100,2 тысячи рублей).

Аналитики отметили, что в Москве и Петербурге, напротив, наблюдалось снижение цен. В столице «вторичка» с января подешевела на 1,71 процента, до 299,7 тысячи рублей за квадратный метр. В Петербурге отрицательная динамика составила 0,44 процента, в результате «квадрат» готового жилья стал стоить в среднем 188 тысяч рублей. В среднем по всем городам-миллионникам страны квадратный метр «вторички» подорожал на 1,16 процента, достигнув отметки в 94 тысячи рублей.

В марте эксперты сервиса «Суточно.ру» пришли к выводу, что дешевле всего арендовать жилье посуточно можно в Челябинске. По их данным, средняя арендная ставка в этом городе составляет 2040 рублей в сутки.