Россияне устремились в Таиланд рожать и делать пластические операции

АТОР: россияне стали ездить в Таиланд за медицинскими услугами в шесть раз чаще

В Таиланде стали фиксировать возросший интерес среди российских туристов на отдельные медицинские услуги. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам представителя Bangkok Hospital Pattaya Алины Криштафович, количество клиентов из России, приехавших с января по середину марта 2023 года, увеличилось в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Чаще всего туристы приезжают в Таиланд, чтобы сделать пластические операции. При этом отмечалось, что россияне едут не с целью сэкономить, а чтобы получить услуги высокого качества.

На втором месте по востребованности среди медицинских услуг — роды. Россиянки выбирают Таиланд не из-за возможных привилегий в плане дальнейшего пребывания в королевстве или низкой стоимости услуг. «Женщин привлекает возможность родить ребенка не только в исключительно комфортных условиях в плане медицины, но и из-за климата», — объяснила Криштафович.

Ранее в марте сообщалось, что с января по февраль 2023 года Таиланд посетили более 370 тысяч россиян, тогда как за 12 месяцев 2022 года в королевстве побывали всего около 435 тысяч отечественных туристов.