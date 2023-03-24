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14:53, 24 марта 2023Экономика

Российские маркетплейсы перестали продавать украинские товары по просьбе Госдумы

Депутат Гусев: российские маркетплейсы перестали продавать украинские товары

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российские маркетплейсы перестали продавать украинские товары, заявил депутат Дмитрий Гусев. Видеозапись со встречи первого зампреда комитета Государственной Думы по контролю с представителями торговых площадок опубликовал Telegram-канал Baza.

По словам Гусева, маркетплейсы пошли на этот шаг «добровольно и в одностороннем порядке» после просьбы от депутатов Госдумы. Это сделали, так как часть прибыли партнеров якобы шла на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Некоторые товары, которые у них продаются, из прибыли [полученной от их продажи — прим. «Ленты.ру»] финансируется украинская армия. А, значит, это — пули и гранаты в наших ребят», — объяснил он.

Ранее в Роспотребнадзоре решили обязать маркетплейсы контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки, до продаж. Сейчас онлайн-площадки не контролируют партнеров, и те могут продавать подделки или нелегальную продукцию. В Общественном совете считают, что проверять продавцов можно, например, с помощью системы маркировки «Честный знак», где есть вся необходимая информация.

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Вячеслав Агапов
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