Российские маркетплейсы обяжут проверять товары до продаж

«Известия»: российские маркетплейсы обяжут проверять продавцов и подлинность товаров

Маркетплейсы в России обяжут контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки, до продаж. Этот вопрос уже обсуждают на базе Общественного совета при Роспотребнадзоре. Об этом в пятницу, 10 марта, пишут «Известия».

До сих пор онлайн-площадки не контролировали своих партнеров, поэтому они могут продавать подделки или нелегальную продукцию. В Общественном совете считают, что проверять продавцов можно, например, с помощью системы маркировки «Честный знак», где есть вся необходимая информация.

В Минпромторге считают, что бизнес сам должен взять на себя новые обязанности. Как заявили изданию в ведомстве, площадки не должны допускать реализацию товаров с нарушениями, контрафакта. При этом, заметили в министерстве, крупнейшие маркетплейсы уже поддержали эту идею.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) подчеркнули, что на стоимости товаров на маркетплейсах инициатива не отразится.

В 2022 году глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский назвал маркетплейс Wildberries каналом сбыта контрафакта в России.

Площадка опровергала факт продажи через свою площадку контрафактных изделий, однако некоторые производители утверждали, что обнаружили на площадке свою продукцию, ввезенную в Россию посредством параллельного импорта — без разрешения правообладателей.