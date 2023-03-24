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08:22, 24 марта 2023Россия

Медведев высказался о поставке Украине снарядов с обедненным ураном

Зампред Совбеза Медведев сравнил снаряды с обедненным ураном с ящиком Пандоры

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Украинцам следует задуматься, готовы ли они применять снаряды с обедненным ураном, так как этот вид оружия является ящиком Пандоры. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов. Видео с ответом Медведева опубликовано в Telegram-канале политика.

Медведев отметил, что окончательных выводов о вреде этого вида вооружения пока нет, но напомнил о последствиях его применения в Югославии.

«Они (украинцы) хотят, чтобы такие средства поражения использовались? Ведь это они открывают ящик Пандоры. Они это делают, а не наоборот (...) Сами сербы, бывшие югославы, говорят о значительном росте онкологических заболеваний», — высказался политик о запланированной поставке Украине боеприпасов с обедненным ураном.

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи страна отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. Боеприпасы отличаются от обычных повышенной прочностью и бронебойностью, диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может превысить показатель в 6120 километров в час.

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Марк Леонов
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