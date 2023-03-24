Курс доллара превысил 77 рублей

Курс доллара резко вырос и вернулся на уровень 77 рублей

По итогам торгов в пятницу, 24 марта, курс доллара на Московской бирже вырос на 1,41 процента и вновь превысил 77 рублей, дойдя до 70,7 рубля. На максимуме он поднимался до 77,12 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро с начала дня незначительно вырос, до 82,71 рубля. Индекс Мосбиржи прибавил 0,13 процента, дойдя до 2392 пунктов, а индекс РТС потерял 1,18 процента, опустившись до 978 пунктов.

В четверг, 23 марта, рубль резко укреплялся по отношению к доллару, однако в пятницу полностью растерял рост. Нынешняя динамика соответствует нефтяным котировкам. После некоторого укрепления стоимость сорта Brent вновь теряет почти два процента, на минимуме она опускалась ниже 73 долларов за баррель, к вечеру торгуется на уровне 74,5 доллара.

Текущее ослабление рубля до уровня конца апреля прошлого года проходит на фоне американского банковского кризиса. Опасения относительно роста мировой экономики заставляют инвесторов пересматривать прогнозы по поводу спроса на нефть, что приводит к снижению котировок. Курс рубля, большей частью зависящий от объема доходов экспортеров, реагирует на сокращающийся поток валютной выручки.