Аналитик назвал влияющие на курс рубля факторы

Аналитик Антонов заявил, что низкие цены на нефть будут давить на рубль до конца марта

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм» назвал влияющие на курс рубля факторы.

По его словам, российская валюта завершает неделю в небольшом минусе и этот тренд продолжится на следующей. Он отметил, что рубль находился под давлением на фоне низких цен на нефть. «В первой половине недели цена на Brent снижалась до 71,64 доллара за баррель. Недельные потери составляли 13 процентов. Снижению котировок способствовало восстановление доллара США из-за опасений разрастания банковского кризиса», — сказал он.

Антонов также добавил, что низкие цены на нефть и разрастающийся дефицит бюджета будут давить на рубль до конца текущего месяца.

Эксперт также добавил, что в период с 20 по 25 марта внимание участников локального рынка будет направлено на заседание ФРС США и банковский кризис в Соединенных Штатах и Европе. «Банковский кризис бьет по рисковым активам и нефтяному рынку. А падение нефтяных котировок оказывает негативное влияние на российскую валюту и снижает экспортную выручку», — подчеркнул он.

По словам Антонова, положительное влияние на рубль будут оказывать продажи иностранной валюты экспортерами. Пик налоговых выплат в этом году на данный момент приходится на 28 марта.

Кроме того, внимание инвесторов будет приковано к визиту председателя КНР Си Цзиньпина. Его встреча с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 20-22 марта.

Эксперт считает, что у отечественной валюты недостаточно факторов для укрепления. «На новой неделе фаза ослабления сохранится. Целевые уровни для иностранных валют остаются на уровнях 80 рублей за доллар, 83 рубля за евро, 11,5 рубля за юань». — отметил он.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру» поделился прогнозом по курсу на март. Он сообщил, что серьезных изменений не предвидится, однако, скорее всего, россиян ожидает небольшое ослабление национальной валюты — до 76-77 рублей за доллар.