Экономист дал прогноз по курсу доллара в марте

Экономист Григорьев спрогнозировал в марте возможное укрепление доллара до 77 рублей

Серьезных изменений курса валют по отношению к рублю в марте не предвидится, однако, скорее всего, россиян ожидает небольшое ослабление национальной валюты, предположил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Экономист считает, что в пределах месяца возможен небольшой рост доллара и евро, который обусловлен рядом факторов. Во-первых, в России уменьшается экспорт и увеличивается импорт, что толкает вверх спрос на иностранную валюту и снижает ее поступление.

Во-вторых, в очередной пакет антироссийских санкций США и Евросоюза (ЕС) был включен ряд крупных банков, которые обслуживают большие группы клиентов. «Эта вещь, как правило, всегда способствует в том числе и снижению курса национальной валюты, но я думаю, что принципиальных изменений не будет, будет, скорее всего, довольно медленное и несущественное ослабление рубля», — высказался Григорьев.

Максимальное движение вверх-вниз, я думаю, возможно в пределах одного-двух рублей от текущего курса. То есть рубль может ослабнуть максимум до 76,5-77 и может укрепиться до показателей 73-74 Владимир Григорьев экономист

25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций против России. Среди прочих в санкционный список включили российские Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк, которые, как заявляют в ЕС, «обеспечивают существенные доходы» властям России.

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что российские компании и банки подготовились к новым рестрикциям стран Евросоюза, поэтому их эффект будет ограниченным. В Альфа-банке сообщили, что продолжат работу в России в штатном режиме. В компании отметили, что переводы в евро в банке были отключены еще в прошлом году.

