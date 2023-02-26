В Альфа-банке прокомментировали свое включение в список санкций ЕС

Альфа-банк продолжит работу в России в штатном режиме после включения в список санкций ЕС

Альфа-банк продолжит работу в России в штатном режиме после включения в список санкций ЕС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

В компании прокомментировали, что переводы в евро в банке были отключены еще в прошлом году.

«Картами Visa, Mastercard и "Мир" в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и "Альфа-онлайн" работают быстро и надежно», — рассказали в Альфа-банке.

Евросоюз (ЕС) в субботу, 25 февраля, ввел в действие десятый пакет санкций против России. Среди прочих в санкционный список включили российские Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк, которые, как заявляют в ЕС, «обеспечивают существенные доходы» властям России.