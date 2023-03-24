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20:14, 24 марта 2023Бывший СССР

На Украине уволили замглавы таможенной службы

Кабинет министров Украины уволил замглавы таможенной службы Черкасского
Руслан Черкасский

Руслан Черкасский. Фото: Киевская региональная таможня

Кабинет министров Украины решил уволить заместителя главы Государственной таможенной службы Руслана Черкасского. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Уволен Черкасский Руслан Анатольевич с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины», — заявил он. Кроме того, с поста первого заместителя председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины сняли Дмитрия Клименкова, добавил Мельничук.

1 февраля украинский кабмин уволил руководство Государственной таможенной службы республики, в том числе исполняющего обязанности председателя ведомства Вячеслава Демченко и его заместителей. Издание «Страна.ua» утверждало, что эти увольнения происходят по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

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Кристина Есикова
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