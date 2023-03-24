На Украине уволили замглавы таможенной службы

Кабинет министров Украины уволил замглавы таможенной службы Черкасского

Кабинет министров Украины решил уволить заместителя главы Государственной таможенной службы Руслана Черкасского. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Уволен Черкасский Руслан Анатольевич с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины», — заявил он. Кроме того, с поста первого заместителя председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины сняли Дмитрия Клименкова, добавил Мельничук.

1 февраля украинский кабмин уволил руководство Государственной таможенной службы республики, в том числе исполняющего обязанности председателя ведомства Вячеслава Демченко и его заместителей. Издание «Страна.ua» утверждало, что эти увольнения происходят по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.