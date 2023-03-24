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19:11, 24 марта 2023Россия

В Госдуме назвали вбросом заявление Киева об эвакуации в Крыму

Депутат Госдумы Шеремет назвал ложным вбросом заявление Киева об эвакуации в Крыму

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Заявление киевской разведки о якобы начавшейся эвакуации из Крыма является ложным вбросом. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины распространила сообщение о том, что власти полуострова якобы начали эвакуацию населения. Там подчеркнули, что Киев в скором времени вернет контроль над полуостровом.

«Это ложный вброс, чтобы создать панические настроения среди жителей и гостей нашего полуострова. Крымчане живут у себя дома и строят планы на будущее, в отличие от киевского режима, будущее которого предрешено. Это [президенту Украины Владимиру] Зеленскому пора уже думать, куда придется скоро эвакуироваться со всей своей сворой», — сказал парламентарий.

По его словам, Крым надежно защищен от агрессивных нападок Украины. Он также отметил, что все попытки запугать крымчан тщетны, так как сделать это невозможно.

Это не первое ложное сообщение об эвакуации за последнее время. Так, 22 марта появилась информация о том, что на Крымском полуострове якобы проводится эвакуация с помощью паромных переправ. Глава Севастополя Михаил Развожаев тогда опроверг эти данные и назвал их ложными.

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Никита Абрамов
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