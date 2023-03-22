Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:12, 22 марта 2023Россия

В Севастополе опровергли сообщения об эвакуации с полуострова

Глава Севастополя опроверг сообщения об эвакуации из Крыма паромными переправами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сообщения о том, что на Крымском полуострове проводится эвакуация с помощью паромных переправ, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно это ложь», — написал глава города.

По его словам, в случае реальной опасности сообщения об эвакуации или угрозе будут передаваться по всем каналам одновременно — в частности, по уличным системам оповещения, которые невозможно взломать, так как они аналоговые.

22 марта на некоторых радиостанциях Крыма прозвучали сообщения о подготовке к эвакуации. Советник главы полуострова Олег Крючков объяснил их взломом и подчеркнул, что распространяемые сообщения являются ложью.

В тот же день Севастополь атаковали три надводных беспилотника, Черноморский флот отбил это нападение. Дроны пытались проникнуть в бухту, но были уничтожены. Военные корабли не получили повреждений, никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали надводные беспилотники
Умер бывший глава Центризбиркома Чуров
Ушедший из «Рубина» грузинский футболист подорожал на 25 миллионов евро
Полугодовалая девочка умерла после падения из рук матери в российском городе
Американским F-15EX вернут основное преимущество
Украинский депутат обвинил Зеленского в коррупции
Раскрыт средний заработок московского сомелье
Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря
В МИД заявили о нежелании США идти по пути деэскалации на Украине
Disney выпустит посвященный Эду Ширану мини-сериал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.