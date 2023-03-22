В Севастополе опровергли сообщения об эвакуации с полуострова

Глава Севастополя опроверг сообщения об эвакуации из Крыма паромными переправами

Сообщения о том, что на Крымском полуострове проводится эвакуация с помощью паромных переправ, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно это ложь», — написал глава города.

По его словам, в случае реальной опасности сообщения об эвакуации или угрозе будут передаваться по всем каналам одновременно — в частности, по уличным системам оповещения, которые невозможно взломать, так как они аналоговые.

22 марта на некоторых радиостанциях Крыма прозвучали сообщения о подготовке к эвакуации. Советник главы полуострова Олег Крючков объяснил их взломом и подчеркнул, что распространяемые сообщения являются ложью.

В тот же день Севастополь атаковали три надводных беспилотника, Черноморский флот отбил это нападение. Дроны пытались проникнуть в бухту, но были уничтожены. Военные корабли не получили повреждений, никто не пострадал.