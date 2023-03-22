Названа причина ложных сообщений о подготовке к эвакуации в эфире радио в Крыму

Крючков объяснил взломом ложные сообщения о подготовке к эвакуации в эфире радио в Крыму

Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил взломом ложные сообщения о подготовке к эвакуации, прозвучавшие в эфире радио республики. Причину их появления на радио он назвал в своем Telegram-канале.

Крючков заверил, что утверждения об эвакуации не соответствуют действительности. «В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома», — говорится в его сообщении.

Ранее Telegram-канал «ЧП Крым» опубликовал запись эфира с фейковым заявлением. В ролике женский голос рекомендует запастись горючим для автомобиля, утверждается, что «в случае непредвиденных обстоятельств» будут организованы эвакуационные паромные переправы.

Сообщения об эвакуации из Крыма также опроверг глава Севастополя Михаил Развозжаев. «Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь», — заявил он.

В марте жители нескольких населенных пунктов в Краснодарском крае получили фейковые сообщения об угрозе ракетного авиаудара. В региональном оперштабе раскрыли, что такие сообщения были разосланы в соцсетях и мессенджерах.

Перед этим, 28 февраля, эфир некоторых российских телеканалов и радиостанций прервало фейковое уведомление о воздушной тревоге. В МЧС России рассказали, что инцидент произошел в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.