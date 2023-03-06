Жителям российского региона пришли фейковые сообщения об угрозе авиаудара

В оперштабе Краснодарского края предупредили, что сообщения об угрозе авиаудара фейковые

В Краснодарском крае жители нескольких населенных пунктов получили фейковые сообщения об угрозе ракетного авиаудара. Региональный оперштаб предупредил в Telegram, что их рассылали в соцсетях и мессенджерах.

«Жителям рекомендуем проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти», — призвали в краевом оперштабе. Там также добавили, что аналогичные фейковые сообщения рассылали и в других приграничных регионах России.

В оперштабе напомнили, что похожая ложная информация звучала в эфирах российских телеканалов и радиостанций, которые ранее подверглись хакерской атаке, утром 28 февраля.

Тогда эфир нескольких каналов и радиостанций прервало фейковое сообщение о воздушной тревоге с просьбой проследовать в укрытие. Позднее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России заявили, что недостоверные сообщения попали в эфир в результате взлома серверов. В министерстве также подчеркнули, что распространяемая злоумышленниками информация о воздушной тревоге не соответствует действительности.