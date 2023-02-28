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10:42, 28 февраля 2023Интернет и СМИ

В МЧС подтвердили факт взлома серверов российских радиостанций и телеканалов

МЧС: взломавшие серверы радиостанций и телеканалов РФ запустили ложную воздушную тревогу

Фото: Carretero Molero / Unsplash

Ложная воздушная тревога прозвучала в эфире российских телеканалов и радиостанций в результате взлома серверов. Факт взлома подтвердило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России, соответствующее заявление ведомства опубликовано в Telegram-канале.

В министерстве подчеркнули, что распространяемая злоумышленниками информация об объявлении воздушной тревоги, которая прозвучала в теле- и радиоэфирах в нескольких регионах страны, не соответствует действительности.

Утром 28 февраля эфир ряда российских телеканалов и радиостанций прервало фейковое сообщение о воздушной тревоге и просьбе проследовать в укрытие.

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Варвара Кошечкина
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