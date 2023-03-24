Среда обитания
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13:02, 24 марта 2023Среда обитания

Назван срок схода снега в Москве

Вильфанд допустил сход снега в Москве к понедельнику

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Из-за аномально теплой погоды и обильных осадков, которые будут продолжаться все выходные, есть вероятность того, что снег в Москве и области сойдет не к середине первой декады апреля, а уже к понедельнику 27 марта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы видим, что сейчас температуры не мартовские, а апрельские: сегодня они соответствуют не 24 марта, а 20 апреля, то есть температура идет с опережением на 3,5 недели», — сказал Вильфанд.

Он рассказал о погодных условиях, которые называют «дружной весной». Они включают в себя перенос теплых воздушных масс, заметные осадки. Именно такая погода, по словам Вильфанда, наблюдается и сейчас. Именно сочетание аномально теплой погоды с обильными осадками и могут привести к неожиданно раннему сходу снега.

«По всем расчетам снег должен был сойти в середине первой декады апреля. Но из-за осадков, которые будут наблюдаться и сегодня, и завтра, и в воскресенье, температуры, на 5-8 градусов выше нормы, есть вероятность того, что высота снежного покрова заметно уменьшится или снег вообще сойдет уже к понедельнику», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее Вильфанд назвал сроки прихода весны в Московский регион. По его мнению, подобная погода наступит не раньше середины апреля.

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Наталия Белова
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