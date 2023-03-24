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04:26, 24 марта 2023Интернет и СМИ

Киберэксперт рассказал о признаках взлома аккаунта в мессенджере

Киберэксперт Шумилов призвал устанавливать в мессенджерах двухфакторную аутентификацию

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Руководитель департамента инфраструктуры и архитектуры корпоративных систем ИМБА ИТ Антон Шумилов рассказал о признаках взлома аккаунта в мессенджере. Их он перечислил в беседе с агентством «Прайм».

Киберэксперт указал, что стоит насторожиться, если приходит уведомление с кодом для авторизации, когда вы не запрашивали доступ. Для защиты аккаунта в социальных сетях и мессенджерах он посоветовал установить двухфакторную аутентификацию.

Кроме того, продолжил специалист, в случае, если вы наблюдаете активность не со своего гаджета, необходимо выйти в настройках со всех лишних устройств, оставив авторизацию только основного девайса. Также, добавил он, если вы замечаете изменения в учетной записи или непонятные сеансы входа, следует срочно поменять пароль.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал звонок с иностранного номера в мессенджере очевидным признаком мошенничества. Он порекомендовал общаться исключительно со знакомыми и проверенными абонентами.

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Варвара Кузьмина
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