Зампред Совбеза Медведев заявил о войне России с огромной армией НАТО

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия ведет боевые действия не с Украиной, а с 3,6-миллионной армией НАТО. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Медведев заявил о войне России с огромной армией НАТО и подчеркнул, что альянс участвует в гибридном конфликте и не скрывает этого. «И с населением в 800 миллионов человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму», — отметил он.

Зампред Совбеза добавил, что в НАТО также занимаются тренировками военных. По его словам, «они вот-вот собираются приехать начать что-то разворачивать и прочее». Подобные действия Медведев назвал прямым участием в конфликте и напомнил, что аналитики альянса подтвердили это.

Ранее Медведев высказался о возможном столкновении сильнейших армий мира. По его словам, последствия подобного конфликта станут чудовищными. Кроме того, в этом столкновении не будет победителя.