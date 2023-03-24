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08:21, 24 марта 2023Россия

Медведев заявил о войне России с огромной армией НАТО

Зампред Совбеза Медведев заявил о войне России с огромной армией НАТО
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия ведет боевые действия не с Украиной, а с 3,6-миллионной армией НАТО. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Медведев заявил о войне России с огромной армией НАТО и подчеркнул, что альянс участвует в гибридном конфликте и не скрывает этого. «И с населением в 800 миллионов человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму», — отметил он.

Зампред Совбеза добавил, что в НАТО также занимаются тренировками военных. По его словам, «они вот-вот собираются приехать начать что-то разворачивать и прочее». Подобные действия Медведев назвал прямым участием в конфликте и напомнил, что аналитики альянса подтвердили это.

Ранее Медведев высказался о возможном столкновении сильнейших армий мира. По его словам, последствия подобного конфликта станут чудовищными. Кроме того, в этом столкновении не будет победителя.

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Марина Совина
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