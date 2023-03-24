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02:31, 24 марта 2023Мир

Стало известно о требованиях Зеленского на саммите ЕС

Журналистка ван Денски заявила о резком выступлении президента Зеленского на саммите ЕС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Yarysh / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский резко и эмоционально выступил на саммите Евросоюза, в рамках которого призвал немедленно поставить оружие Киеву. Об этом рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски, опубликовав видео из пресс-центра ЕС на YouTube.

По словам ван Денски, Зеленскому дали слово на саммите ЕС. Близкие к дипломатам журналисты рассказали, что украинский лидер выступал в окружении украинских военных, а его речь они назвали эмоциональной. Глава государства подчеркнул, что если военная помощь Киеву не поступит немедленно, то позже «будет просто некому» ее поставлять.

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«То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — заявила она.

Журналистка добавила, что на момент записи ее видео в социальных сетях не было кадров выступления Зеленского. При этом позже он разместил видеообращение, посвященное саммиту ЕС, которое снял в вагоне поезда.

«Скорее всего, этой речи и не появится, потому что он действительно выражал свои мысли в очень резкой форме, поскольку он считает, что все эти политические декларации ничего не стоят, если нет действий», — заключила ван Денски.

В своем видеообращении Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Украины. «Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — возмутился он.

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Марина Совина
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