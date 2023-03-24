Стало известно о требованиях Зеленского на саммите ЕС

Журналистка ван Денски заявила о резком выступлении президента Зеленского на саммите ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский резко и эмоционально выступил на саммите Евросоюза, в рамках которого призвал немедленно поставить оружие Киеву. Об этом рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски, опубликовав видео из пресс-центра ЕС на YouTube.

По словам ван Денски, Зеленскому дали слово на саммите ЕС. Близкие к дипломатам журналисты рассказали, что украинский лидер выступал в окружении украинских военных, а его речь они назвали эмоциональной. Глава государства подчеркнул, что если военная помощь Киеву не поступит немедленно, то позже «будет просто некому» ее поставлять.

«То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована», — заявила она.

Журналистка добавила, что на момент записи ее видео в социальных сетях не было кадров выступления Зеленского. При этом позже он разместил видеообращение, посвященное саммиту ЕС, которое снял в вагоне поезда.

«Скорее всего, этой речи и не появится, потому что он действительно выражал свои мысли в очень резкой форме, поскольку он считает, что все эти политические декларации ничего не стоят, если нет действий», — заключила ван Денски.

В своем видеообращении Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Украины. «Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — возмутился он.